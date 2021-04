Au secours, les jacobins sont de retour !

Décentralisation

Publié le 15/04/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Avec la poursuite, par Emmanuel Macron, du processus d’érosion de la fiscalité locale par la sup­pression de la taxe d’habitation et la baisse des impôts de produc­tion, les collectivités semblent frappées par une recentralisation de leurs ressources.

Et si la fiscalité locale disparaissait… Après la suppression de la taxe d’habitation (TH) et la réduction des impôts dits « de production », les élus locaux s’inquiètent de voir fondre comme neige au soleil leur fiscalité avec pouvoir de taux. Selon ­Philippe ­Laurent, le maire (UDI) de Sceaux (19 600 hab., Hauts-de-Seine) et secrétaire général de l’Association des maires de France, ­Emmanuel ­Macron en porte une grande responsabilité. « Il ne croit pas à l’efficacité pour l’action publique de la décentralisation. Sa philosophie a rejoint celle néolibérale de la haute fonction publique. Nous sommes face à un point de bascule où l’autonomie fiscale et financière des collectivités est en train d’être détruite. »

Divorce entre l’exécutif et les élus

Un constat partagé par l’ex-membre (PS) de ...