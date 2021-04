Les activités péri et extrascolaires répondent essentiellement à un besoin de garde

Publié le 15/04/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la une, A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

La Cnaf publie le troisième baromètre des temps et activités péri et extrascolaires. Du point de vue des parents, ces activités répondent davantage à un besoin de garde qu’à une volonté d’épanouir leurs enfants.

Alors que les collectivités territoriales revendiquent des ambitions éducatives dans l’organisation des activités péri et extrascolaires, les parents, eux, y voient essentiellement une solution pour faire garder leur(s) enfant(s). C’est en tout cas ce que révèle l’enquête de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) auprès de 9 916 familles d’enfants de 3 à 10 ans interrogées en octobre et novembre 2019. Il s’agit de la troisième édition du baromètre des temps et activités péri et extrascolaire qui est intervenu deux ans après le retour possible aux quatre jours d’école, dont la plupart des communes se sont emparées. Résultat, en 2019, seul 15% des enfants ont encore cours le mercredi matin. Malgré tout, ils ne sont que 10% à se rendre régulièrement au centre de loisirs le ...