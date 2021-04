Handicap : les bibliothèques invitées à passer la vitesse supérieure

Bibliothèques

Publié le 15/04/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France, Veille doc santé social

Dans un rapport publié le 26 mars, l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) livre 27 recommandations pour que la prise en compte des publics handicapés soit une réalité dans chaque bibliothèque territoriale ou universitaire. Un chantier d’envergure qui traverse les problématiques de formation, d’organisation des équipements, de négociations avec les fournisseurs de ressources documentaires.

Il est loin le temps où il suffisait de prévoir une rampe plus ou moins élaborée pour permettre à une personne à mobilité réduite de pénétrer dans les locaux de la bibliothèque. Proposer des ressources pour les personnes mal et non-voyantes ne suffit plus non plus. Désormais, c’est l’ensemble des locaux, les ressources documentaires, imprimées et numériques, l’offre d’activités, le site web etc. qui doivent être accessibles, aux personnes porteuses de tous types de handicap (physique, sensoriel, cognitif…).

Tous les bibliothécaires concernés par la prise en compte du handicap

Malheureusement, en dépit des nombreuses réalisations, « la situation est très variable et inégale selon les bibliothèques, et à l’intérieur de chaque groupe, entre bibliothèques départementales, entre ...