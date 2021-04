Crise sanitaire : les règles de formation et de titularisation de nouveau adaptées

Coronavirus

Publié le 14/04/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

L’état d'urgence sanitaire a rendu impossible pour les employeurs territoriaux la titularisation de certains fonctionnaires : les formations d'intégration le permettant n'ont pas pu être réalisées en raison du contexte sanitaire... Empêchant de facto d'éventuelles mobilités. Un décret à venir en tient compte pour débloquer les situations.

La titularisation et la mobilité de certains agents étaient en péril. L’accomplissement d’une formation d’intégration est obligatoire, or la situation de la crise sanitaire empêche le CNFPT de délivrer toutes ces formations. Pour tenir compte de cette situation particulière et ne pas pénaliser ces fonctionnaires, le gouvernement a autorisé, en août dernier, la titularisation sans respect de l’obligation de formation initiale, à condition de réaliser cette formation avant le 30 juin 2021. C’était sans compter un troisième confinement !



A la demande de l’intersyndicale, le projet de décret soumis le mercredi 14 avril au CSFPT repousse logiquement cette date au 30 juin 2022 et ...