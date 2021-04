Compte rendu d'événement

Webinaire Club finances : « Le bon emprunt est celui que l’on peut rembourser »

Publié le 14/04/2021 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, CR des rencontres du Club Finances, France

A l'heure des taux très bas et du plan de relance, les collectivités sont tentées d’emprunter. Mais pour convaincre les banquiers, mieux vaut avoir un bon projet et une durée de remboursement alignée sur le projet lui-même, plutôt qu’un simple besoin de financement à court terme. Les experts et professionnels l’ont confirmé lors du webinaire du Club Finances du 12 avril consacré à la stratégie financière à adopter en fonction de cet environnement.

