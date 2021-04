La crise sanitaire a coûté près de 93 milliards en 2020 à l’Etat

Finances publiques

Dans son rapport sur l’exécution du budget de l’Etat publié le 13 avril, la Cour des comptes craint une augmentation durable des dépenses publiques, appelle à une expertise indépendante de ces dépenses et a constaté que la clause de sauvegarde destinée aux collectivités s’est réduite à 549 millions d’euros.

La crise sanitaire a couté 92,7 milliards à l’Etat en 2020, selon la Cour des comptes qui a publié un rapport sur le budget de l’Etat en 2020 mardi 13 avril. L’impact de l’épidémie sur les comptes nationaux se vérifie sur les dépenses en hausse de 49,7 milliards dont 6,7 liées à une « hausse structurelle des dépenses », c’est-à-dire hors crise covid, ce qui fait craindre à la Cour un possible effet cliquet, susceptible de « peser sur la trajectoire de solde et de dettes publics ». L’augmentation des dépenses de l’Etat pourrait en effet atteindre 90,5 milliards (+ 27,8 %) entre 2018 et 2021, selon le décompte de la juridiction financière.

Le choc sur les recettes se mesure par une baisse de 37,3 milliards (dont 32,3 milliards de recettes fiscales en moins), à laquelle s’ajoute un solde négatif des comptes spéciaux de 5,7 milliards. A noter que 4,3 milliards d’euros du plan de relance ont été décaissés par l’Etat en 2020.

« Manque de réalisme budgétaire »

Selon l’estimation des juges financiers, le déficit de l’Etat a donc plongé à 178 milliards d’euros mais c’est 20 % de moins que les dernières prévisions gouvernementale effectuée en LFR 4, notamment parce que 31,6 milliards n’ont pas été dépensés en 2020 mais reportés en 2021. La Cour des comptes ne trouve d’ailleurs pas de circonstances atténuantes à Bercy sur cet écart et déclare : « La sous-consommation des crédits en fin d’année reflète, au-delà des incertitudes liées à la crise sanitaire, un manque de réalisme des prévisions budgétaires ». L’occasion pour les sages de rappeler la nécessité « d’une expertise complémentaire de celle du gouvernement, qui permette un examen ex-ante du réalisme des prévisions de recettes et de dépenses », rejoignant ainsi les propositions du rapport Arthuis sur la mise en place d’un arbitre des dépenses à long terme et d’une conférence des finances publiques à laquelle seraient associées les collectivités locales.

Ecart persistant entre engagement et consommation

Celles-ci sont également concernées par le rapport de la Cour des comptes, via certaines notes d’exécutions budgétaires les intéressant directement. Ainsi, l’exécution des crédits de la mission Relations avec les collectivités locales (RCT) est de 4,41 milliards en autorisations d’engagement (AE) (+14,7 %) et 3,62 milliards en crédits de paiement (+5,2 %). C’est surtout la DSIL qui est à l’origine de l’augmentation des AE, avec une consommation de 571 millions sur le milliard prévu. Le reste (429 millions)est donc reporté sur 2021. Cet écart persistant entre AE et CP « doit être considéré comme un point majeur de vigilance pour les administrations gestionnaires » s’inquiète la Cour des comptes.

Concernant, les remboursements et dégrèvement d’impôts locaux, ils sont en hausse de 4 milliards à 22,9 milliards poussés par la suppression progressive de la taxe d’habitation. Au total le dégrèvement de la TH au bloc communal aura coûté à l’Etat 14,5 milliards d’euros en 2020 et 10,6 milliards en 2019. La réforme de la fiscalité locale va donc redonner de l’air aux finances de l’Etat.

La Cour des comptes a également évalué l’exécution des avances remboursables de DMTO qui s’avère encore moins élevée que la dernière estimation de l’Etat : 352 millions contre 394 millions projetés, après avoir engagé 2 milliards en LFR3.

Enfin, grâce à son analyse de l’exécution de la mission Prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales, les magistrats financiers ont montré que la clause de sauvegarde destinée à garantir au bloc communal leurs recettes fiscales et domaniales a coûté à l’Etat 549 millions à l’Etat, contre 993 prévus en LFR3. Pour la Cour c’est le signe de la capacité de résistance des communes et intercos à cette crise.