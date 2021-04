Particules fines : un plan d’action pour réduire l’impact du chauffage au bois

Qualité de l'air

Le ministère de la Transition écologique a présenté le 14 avril 2021 un plan d'action pour réduire de moitié les émissions de particules fines liées au chauffage au bois. Ce projet de plan est en consultation publique.

Pour se faire du bien, quoi de tel qu’un bon feu de cheminée… Et pourtant, ce mode de chauffage est l’une des sources les plus importantes de pollution de l’air : il représente 43% des émissions de particules fines de 2,5 mm (PM 2,5) et plus de la moitié des très fines émissions (PM 1,0). Sachant que plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans l’organisme et sont donc dangereuses. Elles ont d’ailleurs été reconnues cancérogènes pour l’homme par le Centre International de la Recherche sur le Cancer, en 2013. Selon Santé Publique France, le nombre de décès en France imputables aux particules fines est d’environ 40 000 décès par an, « dont 17 000 pourraient être évités en respectant les valeurs limites recommandées par ...