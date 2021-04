Régionales et départementales reportées d’une semaine, les modalités de vote assouplies

Accueil

Publié le 13/04/2021 • Par Aurélien Hélias • dans : Actu juridique, France

Ce ne sont plus les 13 et 20 juin que seront convoqués les électeurs mais les 20 et 27 juin. L’une des nombreuses annonces effectuées par Jean Castex lors d’un débat à l’Assemblée nationale, puisque les modalités de la campagne électorale et de tenue des bureaux de vote sont largement assouplies et qu’un «Monsieur élections 2021 » a été annoncé. Le détail de ces mesures que les députés devaient approuver dans la soirée par un vote.

