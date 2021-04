PrépaConcours

Publié le 13/04/2021 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision, Quiz

Votre questionnaire à choix multiples sur l'actualité "vue d'Europe" du mois de mars est en ligne. Vous devez la connaître, au moins aussi bien que l'actu nationale. N'oubliez pas que le droit européen prime le droit national !

A vous de jouer !





Ce QCM de 5 questions n’épuise pas, bien sûr, toute l’actualité européenne du mois écoulé. La fiche de révision correspondante (Europe, mars 2021) recèle bien d’autres sujets.

Actualités et culture générale du (futur) fonctionnaire

Pour les jurys et autres examinateurs des concours, tout candidat doit se tenir au courant non seulement de l’actualité générale, française et internationale, mais aussi de celle liée à son champ professionnel et à la fonction publique. Au service du public, investi d’une mission d’intérêt général, le fonctionnaire doit être un citoyen exemplaire. Et cela suppose une bonne connaissance de la vie publique. L’actualité est une partie importante de sa culture générale.

Les « questions d’actualité », une épreuve à part entière

Certains concours de la fonction publique comprennent une épreuve dédiée aux questions d’actualité. C’est le cas, par exemple, de l’une des épreuves d’admissibilité du concours de rédacteur territorial (organisé cette année).

Comment préparer l’épreuve des questions d’actualité ?

Une préparation spécifique aux concours ou examens professionnels de la fonction publique est toujours un investissement gagnant. La plupart des offres disponibles sur le marché proposent un module « Questions d’actualité ».

Mais pouvez-vous en faire l’économie ? Comment évaluer votre niveau avec le plus d’objectivité possible ? Nos quiz sont là pour vous aider à tester vos connaissances. Mais est-ce suffisant ? Vous seul pouvez répondre à cette question.

Si vous doutez de votre niveau, l’avis d’un tiers, à condition qu’il soit objectif, sera précieux. Si vous connaissez une personne ayant l’expérience des concours, saisissez cette chance. Sinon, sachez que certains organismes vous proposent, moyennant finances évidemment, d’entrer en contact avec un « spécialiste », un membre de jury ou un formateur par exemple, à qui vous pouvez poser toutes les questions imaginables sur votre concours. Cet échange dure en moyenne trois quarts d’heure. Il faudra bien préparer vos questions pour rentabiliser l’investissement ! Chez Carrieres-publiques.com, cette formule s’appelle « tutorat pédagogique ».

Dans tous les cas, pratiquer une veille médias quotidienne « orientée concours » est INDISPENSABLE. Votre « routine » quotidienne commencera, par exemple, par la presse nationale d’informations générales (LeMonde.fr et/ou LesEchos.fr, par exemple). Ensuite, plein phares sur l’actualité territoriale, avec LaGazette.fr, LeCourrierdesmaires.fr, Emploipublic.fr ou encore Localtis.fr notamment. Il existe des applications gratuites, Netvibes par exemple, qui facilitent la veille documentaire. Un écueil à éviter : accumuler un trop grand nombre de sources. Limitez-vous à quelques sites web de confiance, sites de presse et sites institutionnels (ceux qui reviennent régulièrement dans vos fiches de révision « Gazette » sont absolument fiables).

ABONNE GAZETTE Téléchargez vos fiches de révision Lire le texte intégral de la fiche "Questions d'actualité" de mars 2021

Cet article est en relation avec le dossier