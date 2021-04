Sécurité globale : le coordonnateur pourra-t-il être un élu ?

Sécurité

Publié le 13/04/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alors que la proposition de loi Sécurité globale doit être votée définitivement à l’Assemblée nationale ce jeudi 15 avril, le réseau des coordonnateurs de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) tire la sonnette d’alarme. Ils s’interrogent sur la mesure qui permet de confier la mission de "coordo" à un élu.

C’est un caillou dans la chaussure. Alors que le réseau national des coordonnateurs de CLSPD-CISPD-CMSPD (RN3C), qui représente 400 professionnels dans 222 villes, 97 EPCI, 79 départements et 18 régions de métropole et d’outre-mer, se réjouissaient de voir leur métier enfin reconnu par la loi Sécurité globale, ils ont découvert avec stupeur, en épluchant la dernière mouture en fin de semaine dernière, que l’animation de ces instances locales de partenariat pourrait être confiée à un conseiller municipal.

Inquiets, ils ont écrit lundi 12 avril aux députés Alice Thourot (LaRem), porteuse du projet de loi, Stéphane Peu (PC) et Rémi Rebeyrotte (LaRem), auteurs de la mission flash sur les coordos, pour leur faire part de leur « étonnement » et tenter, s’il est encore temps, d’infléchir la loi. Et il y a urgence. Car