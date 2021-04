Fonds de relance de l’UE : vite, à vos projets !

Développement local

Publié le 16/04/2021 • Par Isabelle Smets • dans : A la une, Europe

Appels à projets ou candidatures au fil de l’eau : les collectivités seront sollicitées afin de consommer, d’ici à 2023, les crédits libérés par l’Europe pour soutenir la relance dans les territoires.

Chiffres-clés 3,9 Md€ sont mis à la disposition des régions françaises en 2021 et 2022 grâce au dispositif React-UE.

sont mis à la disposition des régions françaises en 2021 et 2022 grâce au dispositif React-UE. 39,4 Md€ de financements européens sont accordés à la France dans le cadre de la « facilité pour la reprise et la résilience ». Pour 2021 et 2022, 24,32 Md€ sont acquis, la part de 2023 devant être confirmée en fonction dela situation socioéconomique du pays en 2022.

La région Paca a ouvert le bal : elle a lancé, début mars, ses premiers appels à projets « React-UE », la part du plan de relance européen réservée aux fonds structurels. Ces appels permettront aux collectivités de faire financer par l’Europe des projets de mobilité douce (pistes cyclables, voies vertes…) et de « smart territoires ».

En mai et septembre, d’autres suivront : ils concerneront la santé (investissements dans les établissements sanitaires et médicosociaux), la numérisation des collèges et lycées, et les PME. React-UE constitue le volet territorial du plan de relance de l’Europe. Pour les régions, il représente une enveloppe de plus de 3 milliards d’euros en 2021, ce qui fait de la France le troisième pays le mieux doté (voir la carte). En fin d’année, la Commission décidera ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers