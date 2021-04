Elle n’était pas une surprise totale. Pourtant, l’annonce, le 8 avril, par Emmanuel Macron, de la suppression de l’ENA, accompagnée d’autres mesures, semble avoir provoqué une sorte de sidération au sein de l’Institut national des études territoriales (Inet). Sollicité par « La Gazette », son directeur n’a pas souhaité apporter de commentaires, « en l’absence d’information sur les impacts de la suppression de l’ENA sur la fonction publique territoriale et l’Inet ».

Même flou quant au devenir immédiat des travaux de montage des Prépas talents Inet-ENA, qui avaient commencé en février afin de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat. Au CNFPT, on attend que « la situation se clarifie ».

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Thèmes abordés Formation fonction publique

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/740326/suppression-de-lena-la-territoriale-sur-le-qui-vive/" }, "headline": "Suppression de l’ENA : la territoriale sur le qui-vive", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2021/04/impatience-310x207.jpg", "datePublished": "2021-04-13T14:44:51+00:00", "dateModified": "2021-04-13T16:41:37+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Véronique Vigne-Lepage" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo-gazette-248x72.png" } }, "description": "Silence gêné à l'Inet, applaudissements mâtinés de vigilance de la part des administrateurs territoriaux de France et de l'association La Cordée... Depuis l'annonce du remplacement de l'ENA par un Institut de service public, la territoriale est dans l'expectative. Le projet d'ordonnance est attendu avec impatience.", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }