France Services : une mobilisation des élus locaux trop inégale ?

Aménagement du territoire

Publié le 13/04/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Le think-tank Terra Nova estime que certains territoires sont en retard dans l’implantation et le déploiement des France Services, alors que leurs populations en auraient pourtant particulièrement besoin. De quoi nuancer « la caricature d’un Etat seul et unique responsable d’un supposé abandon des territoires ».

« Nul n’a le monopole de l’action publique, ni l’Etat ni les collectivités, ni les acteurs de la société civile », avait déclaré Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, en janvier dernier, à l’occasion de la mise en ligne du baromètre des résultats de l’action publique. Elle estimait que chacun a « sa part de responsabilité, de financements, de capacité d’action, au-delà du seul périmètre étatique » et invitait chacun à se saisir des résultats du baromètre.

L’étude publiée mardi 13 avril par le think-tank Terra Nova et rédigée par Clara Pisany-Ferry, chargée d’études, s’est justement appuyée sur ce baromètre pour étudier le déploiement du programme France Services. Pour rappel, l’objectif du gouvernement est d’atteindre 2 500 France Services déployés d’ici 2022. Accessibles à moins de 30 minutes du domicile, ces espaces visent à concentrer en un seul lieu un certain nombre de services assurés par au moins deux agents qui peuvent accompagner les usagers dans leurs démarches administratives.

Montée en gamme des MSAP

Fin janvier, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, avait lors d’un point d’étape rappelé que dans 85% des cas les projets étaient « construits et réfléchis à la demande des élus locaux ». A cette date, elle avait déclaré que 1123 labellisations avaient eu lieu.

Clara Pisany-Ferry rappelle bien que le dispositif « n’est pas complètement nouveau puisqu’il repose en partie sur la montée en gamme des Maisons de service au public (MSAP) ». Ces dernières disposent d’un financement de l’Etat de 30 000 euros par an, comme les France Services, mais « celles qui n’auront pas été labellisées avant le 31 décembre 2021 ne recevront plus de financement de l’État ». L’étude de Terra Nova indique aussi qu’au 6 février 2021, « seuls 17% de ces structures étaient des créations : la grande majorité des structures labellisées sont donc en fait d’anciennes structures de MSAP ».

Des résultats hétérogènes

Entrant dans le détail des résultats par département, l’étude souligne que « Paris est le seul département à avoir d’ores et déjà atteint l’objectif avec six structures labellisées », quand « à l’inverse, le territoire de Belfort ne compte aucune structure labellisée avec pourtant un objectif modeste de 11 ». En moyenne, l’objectif est réalisé à 34%, avec une médiane à 32%.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Éloignement physique, numérique, et besoin accru de services publics

L’étude s’est concentrée sur trois types populations jugées plus que légitimes pour bénéficier de ce programme : celles éloignées physiquement des services publics, celles qui sont éloignées du numérique, et celles qui font le plus usage des services publics.

Côté territoires, cela se traduit par plusieurs facteurs qui « permettent d’identifier les territoires où le déploiement de ce programme est, ou serait, particulièrement justifié : une faible densité, une forte emprise de la ruralité, une structure d’âge plutôt élevée, une importante population non diplômée, un niveau de vie plus bas que la moyenne ». L’étude pointe l’absence d’« une dynamique cohérente de développement des structures de France Services, même dans les territoires les plus prioritaires », la faible densité semblant être « le seul critère réellement aligné avec les efforts de réalisation ».

La France en avance contre la France « en retard »

« Ainsi la Nièvre, le Gers, la Haute-Corse, le Lot et la Lozère font partie de ces départements qui cumulent plusieurs de ces facteurs : des populations de faible densité, majoritairement rurales ou à distances des services du quotidien, âgées et/ou peu diplômées et dont le niveau de vie est faible. Dans le cas de la Haute-Corse et de la Lozère, il faut en plus rajouter une mauvaise couverture numérique. Dans ces départements les acteurs locaux ont réalisé entre 45 et 73% de leur objectif, répondant ainsi à un besoin des populations », salue l’étude.

En revanche, « l’Indre n’a réalisé que 22% de son objectif avec pourtant une faible densité de population, une forte proportion de publics âgés, peu diplômés, et un faible niveau de vie. Dans cette France qui prend du retard, on compte également l’Ardèche et les Pyrénées Orientales qui ont en outre une faible couverture internet. C’est également le cas du département de Seine-Saint-Denis, l’un des plus peuplé de France : s’ils ne sont pas les plus éloignés physiquement des services publics, les Français résidant dans le « 93 » font souvent partie de ceux qui en ont le plus besoin, notamment parce qu’une partie de leurs revenus dépendent de ces services. », pointe l’étude.

Mettant en évidence des territoires performants et, à l’inverse, des territoires en retard, Clara Pisany-Ferry pointe in fine du doigt des acteurs locaux qui se sont « inégalement saisis de cette opportunité, parfois en dépit des besoins avérés de leurs populations », et conclut que « l’État n’est pas le seul et unique responsable d’un supposé abandon des territoires.»

Références Baromètre des résultats de l’action publique France Services: des lieux au service du public dans les territoires, Clara Pisani-Ferry, chargée d'études de Terra Nova, mardi 13 avril, 29 pages.