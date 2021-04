Des nouveautés sur les médiateurs de lutte anti-Covid-19

Coronavirus

Publié le 13/04/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La formation et les attestations de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l’article 25-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 sont modifiées. Une nouvelle formation est introduite, intitulée “Appui à l’investigation des situations épidémiques complexes”. Elle dispense les connaissances permettant de contribuer à l’investigation de situations épidémiques complexes, l’identification et la caractérisation de ces situations, l’identification des acteurs associés à cette investigation, le rôle du médiateur au sein d’une équipe d’investigation.

Il est également rajouté de nouvelles conditions pour accéder à l’une ou l’autre des formations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2020 (formations «Tester et sensibiliser» et «Contact-tracing») :

être un sapeur-pompier professionnel ou volontaire titulaire du bloc de compétences “Agir en qualité d’équipier prompt-secours” défini dans les référentiels nationaux d’activités et de compétences et les référentiels nationaux d’évaluation de l’emploi opérationnel d’équipier prévus à l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et publiés sur le site internet du ministère de l’intérieur ;

être un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou filière “secours à victimes” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “spécialiste” (SPE) ;

être un marin-pompier de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG).

Pour accéder à la nouvelle formation, les candidats doivent justifier de l’obtention de l’attestation de formation de chacune des formations “Tester et sensibiliser” et “Contact-tracing”.