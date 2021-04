Accueil

Une carte de fidélité chez les commerçants, sésame pour revitaliser le centre-ville

Publié le 23/04/2021 • Par Sophie Le Renard • dans : Innovations et Territoires

Service communication / ville de Sartrouville

Sartrouville a accompagné la mise en place d’une carte de fidélité destinée aux clients des commerçants et des artisans locaux. Une initiative récompensée par le Prix ma ville mon artisan, dans la catégorie « innovation et transformation digitale », organisé pour la deuxième année par CMA France, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

