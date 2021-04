Passer ses anciens véhicules à l’électrique et aider une start-up locale, le pari gagnant du « rétrofit »

Publié le 22/04/2021 • Par Séverine Cattiaux • dans : France, Innovations et Territoires

La carrosserie du véhicule est conservée, mais le moteur à essence remplacé : le « rétrofit » électrique a convaincu la ville, qui soutient cette filière.

Chiffres-clés En 2024, Phoenix Mobilty vise 100 000 véhicules rétrofités. Elle a ouvert deux usines, l’une à Saint-Martin-d’Hères (Isère), l’autre à Valenciennes (Nord).

Une Renault Kangoo « rétrofitée » par la jeune société grenobloise Phoenix Mobility est testée, depuis septembre, par la ville de Grenoble. A la faveur de ce procédé, la carrosserie du véhicule a été conservée et le moteur à essence remplacé par un moteur électrique alimenté par une batterie. Sollicitée par la start-up, la ville n’a pas hésité à prêter main-forte à la mise au point de l’un des tout premiers kits de conversion à la mobilité électrique du marché européen.

C’est surtout que le principe même de convertir des véhicules thermiques d’occasion va dans le sens d’une société plus sobre, estime Vincent Fristot, adjoint au maire chargé de la transition énergétique à la ville de Grenoble : « Les ressources en matériaux sont épargnées et on limite l’énergie grise pour la fabrication ...