Logement

Les intercos, plus que jamais gardiennes de la mixité sociale

Publié le 20/04/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Innovations et Territoires

Agglopolys

La convention intercommunale d’attribution définit une stratégie pour accueillir davantage de ménages prioritaires et lutter contre le déséquilibre de mixité sociale. Elle concerne les EPCI dotés d’un programme local de l'habitat et ceux ayant au moins un quartier en politique de la ville et compétents en matière de logement. L’EPCI et ses partenaires du logement social partagent les orientations de la stratégie locale et s’engagent à respecter des obligations légales chiffrées.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Etat et collectivités locales

Logement social

Travail social