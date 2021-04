Violences sexuelles

Les acteurs sportifs se dotent d’outils de prévention et de protection

Publié le 12/04/2021 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

©elena_garder - stock.adobe.com

La 2e convention de prévention des violences dans le sport, le 2 avril, a permis le bilan d’un an d’action gouvernementale et des fédérations sportives. Entre signalement des actes, mesures de protection, formation, sensibilisation et rôle reconstructif du sport.

