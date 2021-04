Vacances scolaires de printemps : les collectivités dans le grand flou

Crise sanitaire

Malgré une réunion de préparation des vacances de printemps et de la rentrée scolaire, juste avant le début des congés, les élus locaux se posent encore beaucoup de questions sur l'organisation des activités extrascolaires et sur la reprise.

Il a fallu que les associations d’élus insistent lourdement pour qu’enfin le gouvernement accède à leur demande de réunion en vue de préparer les vacances de printemps et la rentrée scolaire des 26 avril et 3 mai 2021. Un temps d’échange a donc eu lieu vendredi 9 avril, présidé par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, et Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des familles.

Deux heures pour évoquer l’état de la situation sanitaire, l’organisation des rentrées échelonnées (le 26 avril pour le premier degré et le 3 mai pour les collégiens et lycéens), et la gestion de la période des vacances scolaires de printemps. Deux heures pour ...