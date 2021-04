Comment passer du commerce physique au digital avec eBay

Publié le 19/04/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

En se positionnant comme facilitateur de la digitalisation des TPE/PME, eBay permet aux commerçants d’accéder au e-commerce. Plateforme partenaire de toutes les entreprises, elle leur donne les moyens d’assurer la continuité de leurs activités en temps de crise et de gagner de nouveaux clients.

19Longtemps considérés comme deux univers business opposés, le e-commerce et la vente physique apparaissent aujourd’hui comme complémentaires. Voire inséparables. La crise sanitaire l’a plus que démontré en permettant aux acteurs du retail – et en particulier aux commerçants de proximité, de poursuivre leur activité sur le web malgré la contrainte des fermetures.

Sous l’impulsion de l’État, les plateformes de e-commerce sont ainsi venues soutenir TPE et PME avec des solutions e-commerce simples à utiliser. Parmi ces solutions, recensées sur le site officiel du gouvernement Clique Mon Commerce*, l’offre eBay a été largement retenue par les vendeurs professionnels. « En avril 2020, nous avons proposé une offre spécifique qui a permis aux commerçants de se lancer dans le commerce en ligne sans aucun frais avec un accompagnement téléphonique gratuit à la fois technique et commercial, » rappelle Sarah Tayeb, responsable du Pôle Vendeurs d’eBay France. « Nous avons enregistré 800% de nouvelles inscriptions supplémentaires lors du deuxième confinement. »

Une e-boutique en quelques clics et sans investissement

Ce soutien actif et de proximité aux vendeurs professionnels est inscrit dans l’ADN d’eBay, seule marketplace à leur proposer un accompagnement téléphonique gratuit. Il s’est exprimé bien avant la crise et continuera après. La plateforme est surtout parfaitement adaptée aux besoins et exigences des commerçants désireux de s’essayer au e-commerce sans investir lourdement : simplicité de la mise en oeuvre (une boutique online se créé en quelques clics), facilité de gestion même sans aucune compétence technique, liberté commerciale totale (catalogues et prix), transparence (commission sur les ventes de 3 à 12 % parmi les plus basses du marché) … « Nous nous plaçons en partenaires de nos vendeurs, » poursuit

Sarah Tayeb. 40 000 vendeurs professionnels sont présents sur la plateforme et un vendeur sur

4 possède une boutique physique, un chiffre qui a doublé en un an. Pour eux, eBay a d’ailleurs lancé un programme spécifique en 2019 baptisé « Toujours Ouvert sur eBay » : grâce à un QR code affiché sur la vitrine du commerce, les clients peuvent poursuivre leur shopping online en dehors des heures d’ouverture de la boutique. « Durant les confinements de 2020 et 2021, ce dispositif a sauvé des commerces », affirme Charlotte Cheynard, Senior Manager pour les affaires européennes chez eBay. Ce dispositif est surtout porteur d’avenir : le digital n’est pas une solution de secours pour les vendeurs en cas de crise mais représente bel et bien le relai de leur développement futur.

Une ouverture sur de nouveaux marchés

Dans un monde de consommateurs hyperconnectés, plus aucun acteur économique ne peut en effet ignorer les opportunités de croissance offertes par la voie du numérique. En 2020, selon la Fevad**, le e-commerce en France (produits et services) a atteint 112 milliards d’euros, en hausse de 8,5% sur un an. Vendre sur eBay, c’est accéder à 185 millions d’acheteurs potentiels dont 5 millions en France. Pour une TPE/PME, cela représente une formidable occasion d’étendre sa zone de chalandise depuis la commune voisine jusqu’aux confins de la planète. « 99% de nos 40 000 vendeurs français exportent, » signale Charlotte Cheynard. « Pour nous, la présence en ligne des PME doit être une opportunité de développement à l’international. Nous sommes d’ailleurs associés au programme Team France Export, piloté par Business France et en lien avec les Régions. »

Aussi douloureuse soit-elle, la crise liée à la pandémie de la Covid-19 doit être l’occasion pour les entreprises de prendre le digital à bras le corps.

Il en va de leur avenir.

* www.clique-mon-commerce.gouv.fr

** Fédération du e-commerce et de la vente à distance

