Marchés publics : les collectivités à l’écoute de la santé financière des entreprises

Développement économique

Publié le 12/04/2021 • Par Christine Berkovicius • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Même si les délais de paiement laissent encore à désirer, les PME profitent de mesures de soutien de trésorerie de plus en plus favorables de la part des collectivités territoriales dans le cadre de la commande publique.

Quand on parle de la commande publique aux PME, le sujet des délais de paiement est l’un des premiers mis sur la table. Sur ce point, l’image du secteur public n’est pas bonne et cette mauvaise réputation n’est pas totalement usurpée. Au niveau de l’Etat, on est certes passé, en moins de dix ans, de 45 à 19 jours en moyenne. Mais, pour les collectivités, le constat est plus mitigé, même si, en moyenne, elles paient sous le délai légal de 30 jours. « Cela alimente l’idée que les marchés sont réservés aux plus solides », souligne Frédéric Grivot, vice-président de la CPME.

De grosses disparités

Selon l’Observatoire des délais de paiement, les régions qui étaient en queue de peloton ont gagné 3,7 jours en un an pour arriver à 29,4 jours de délai en ...