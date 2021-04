La valorisation d’une centaine d’églises romanes sort les touristes des sentiers battus

Patrimoine

Publié le 14/04/2021

Le Mâconnais recèle de nombreux édifices romans à un fort potentiel touristique, mais ils restent dans l’ombre de monuments majeurs comme l’abbaye de Cluny. Un inventaire a été réalisé par le Centre d’études des patrimoines culturels en Charolais-Brionnais, qui a identifié 127 bâtiments romans sur ce territoire. Une richesse ! Des pupitres d’information ont été installés devant 110 monuments dotés d’un QR code qui renvoie notamment vers une encyclopédie numérique collaborative.

Chiffres-clés Budget : 188 200 €, financés à 66 % par l’Europe (programme Leader), la région Bourgogne - Franche-Comté et le département de Saône-et-Loire. 800 000 personnes ont visité les monuments majeurs de l’art roman de Saône-et-Loire en 2018. Cette année-là, avec près de 2,12 millions de nuitées ce territoire est devenu le premier département touristique de la région Bourgogne - Franche-Comté. La découverte du patrimoine a été la première activité privilégiée par les touristes en 2019. Source : département de Saône-et-Loire.

C’est en Saône-et-Loire que se trouve la densité d’églises romanes la plus élevée de France. « Il nous a fallu trente ans de recherches, commune par commune, canton par canton, pour arriver à cette évidence, fin 2020, se félicite Pierre Durix, fondateur et directeur des études du CEP en Charolais-Brionnais. Nous avons identifié plus de 300 édifices sur ce territoire, en partie ou entièrement romans. »

L’art roman s’étend du XIe jusqu’à la moitié du XIIe siècle. « Les monuments que l’on découvre aujourd’hui sont ceux dont le roman est caché par des constructions ultérieures, poursuit Pierre Durix. On identifie cette signature par les traces dans la pierre, laissées par des outils de taille de l’époque médiévale, par exemple. » Certains de ces monuments sont très célèbres, comme l’abbaye de Cluny (115 900 visiteurs par an), l’abbatiale Saint-Philibert de Tournus (200 000) ou la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial (425 000). Mais il en existe beaucoup d’autres, plus modeste et longtemps ignorés, que le PETR Mâconnais sud Bourgogne a choisi de mieux faire connaître et de mettre en valeur.

Fiches en trois langues

Une mission qui a été confiée au CEP, désigné prestataire à ...

