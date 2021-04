Qualité de l’air : on attend quoi pour agir ?

Publié le 22/04/2021 • Par Fabienne Nedey • dans : actus experts technique, France

La pollution de l’air est désormais reconnue comme un défi majeur de santé publique. Les polluants concernés sont liés à quatre activités humaines : transports, industrie, chauffage des bâtiments, agriculture. L’Etat français est au pied du mur face à l’imminence de sanctions pécunières extrêmement lourdes. Sur les territoires subissant des dépassements réguliers, la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) est désormais obligatoire. L’attention se focalise ainsi sur les pollutions dues au trafic routier, qui ne sont pourtant pas seules en cause.

Chiffres-clés 50 à 100 Md€ c’est le coût sanitaire et socioéconomique global annuel évalué de la pollution de l’air. Source : commission d’enquête du Sénat - 2015.

Une décision à portée historique. En juillet 2020, le Conseil d’Etat a enjoint l’Etat français de mettre un terme aux dépassements, dans plusieurs grandes agglomérations, des seuils de particules fines et dioxydes d’azote fixés par la directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008, sous peine d’une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard. Par cette injonction, l’Etat a été condamné pour son inaction à la suite d’un premier jugement, datant de juillet 2017, dans lequel le Conseil d’Etat lui avait intimé d’élaborer et de mettre en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air, ramenant au plus vite les concentrations en dessous des valeurs limites sur ces territoires.

