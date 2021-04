Ces territoires mobilisés contre la pollution atmosphérique

Qualité de l’air

Publié le 23/04/2021

Beaucoup de collectivités, et notamment les grandes métropoles, ne ménagent pas leurs efforts en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air. Avec, parfois, le sentiment que ce n’est jamais assez.

Fin 2019, Greenpeace, le réseau Action climat et l’Unicef ont classé douze grandes agglomérations françaises en fonction de leurs efforts pour améliorer la qualité de l’air et des résultats obtenus. Elles ont été passées au crible d’enjeux clés : mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) et sortie du diesel et de l’essence, politique pour réduire la place de la voiture, aides financières pour changer de mode de transport ou de déplacement, développement du vélo et des transports en commun.

Verdict : si toutes les grandes agglomérations, ou presque, ont lancé certaines bonnes pratiques, « aucune ne va assez loin pour protéger ses habitants, ni n’a suffisamment investi sur l’ensemble des solutions de la mobilité durable », analyse Zoé Lavocat, responsable « climat et territoir ...