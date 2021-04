Stratégie pauvreté : le comité de suivi déplore un manque de moyens

Lutte contre la pauvreté

Publié le 12/04/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a rendu public son rapport qui constate des retards dans la mise en œuvre de la stratégie, et émet dix recommandations.

S’il est encore trop tôt de dire si la stratégie Pauvreté, lancée en septembre 2018 par le président de la République, a atteint ses objectifs de long terme, et notamment celui d’éviter la reproduction sociale de la pauvreté, on peut d’ores et déjà constater des retards notables dans sa mise en œuvre concrète, selon le rapport du comité d’évaluation de France Stratégie, rendu public le 2 avril.

4 mesures sur 35 réalisées

La Stratégie comprend 35 mesures, réparties en cinq thématiques : petite enfance et éducation ; santé ; accompagnement, formation et emploi ; logement ; droits sociaux. Seules quatre mesures ont été mises en œuvre intégralement :

la revalorisation de la prime d’activité (qui aurait eu un impact fort sur le taux de pauvreté, en le faisant reculer de 0,7 points entre 2018 et ...

