Des cellules pour prévenir l’évitement scolaire dans le Nord

Education

Publié le 16/04/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une Education et Vie scolaire, France

Les cellules de prévention de l'évitement scolaire visent à repérer les enfants et adolescents qui ne sont pas ou pas assez scolarisés, pour favoriser leur rescolarisation. Le département du Nord est précurseur en la matière.

La mise en place des cités éducatives doit obligatoirement s’accompagner, dans le Nord, de la création d’une cellule de prévention de l’évitement scolaire (CPES). Six ont été créées en 2019 dans ce département*. La commune, la Direction départementale de l’Education nationale et le préfet pour l’Egalité des chances co-pilotent chaque cellule. Ils signent un protocole de fonctionnement ainsi que leurs partenaires représentant le Parquet, le Conseil départemental et la CAF du Nord.

Il s'agissait dès le départ « d'éviter toute forme d'évitement scolaire et de mettre autour de la table tous les partenaires concernés » afin qu'ils partagent leurs informations», explique Emmanuel Cherrier, adjoint en charge de l'Enseignement à Denain. Les raisons de cet évitement scolaire, très diverses, ne se

