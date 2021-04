Une commission enquête sur les prélèvements d’eau effectués par Volvic

Le 8 avril, la commission d’enquête sur « la mainmise des intérêts privés sur l’eau et ses conséquences » s’est penchée sur les autorisations de prélèvements accordées par la préfecture du Puy-de-Dôme à la société des eaux de Volvic. Un sujet qui crée de nombreuses tensions localement.

En février dernier, le groupe parlementaire de la France Insoumise (LFI) annonçait la création d’une commission d’enquête sur « la mainmise des intérêts privés sur l’eau et ses conséquences ». Cette initiative fait suite à la proposition de loi de fin 2017 visant à faire de l’eau un droit inaliénable, renvoyée actuellement en Commissions des lois.

Dans le viseur, les multinationales de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement (Veolia et Suez), mais aussi celles de l’eau en bouteille. « A Vittel, dans les Vosges ou à Volvic dans le Puy de Dôme, des multinationales comme Nestlé Waters, Neptune et Danone s’accaparent les ressources en eau au détriment des populations locales » note l’exposé des motifs de création de cette commission, présidée par Mathilde Panot, députée du ...