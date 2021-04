Enedis et les collectivités : un vieux couple qui sait faire des concessions

Publié le 09/04/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Les relations entre Enedis et les collectivités se sont rééquilibrées à la faveur du nouveau modèle de contrat de concession. Une majorité l’ont déjà adopté mais des problèmes perdurent entre les deux parties, sur les investissements ou la transition énergétique.

Chiffres-clés 280 contrats de concessions de la distribution publique de l’électricité ont déjà été renouvelés, selon ­Enedis, ce qui représente près de 80 % du total des contrats. La FNCCR estime, quant à elle, que sur ce nombre, 42 correspondent à des anciens contrats modernisés par avenants. Il en reste environ 80 à signer, la majorité en 2021, indique ­Enedis, ce qui conduira à un total de près de 360 contrats. Ces chiffres illustrent la concentration du périmètre des concessions, alors qu’on comptait près de 1 800 contrats en 2000, et même 10 000 en 1992.

Ils ont tout du vieux couple qui essaie de se réinventer. En 2018, Enedis et les collectivités ont redéfini leur partenariat à travers un nouveau modèle de contrat de concession, négocié entre la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), ­France Urbaine, ­Enedis et sa maison mère, ­EDF. Trois ans après, la donne a-t-elle changé ?

Pas de doute, du côté d’­Enedis : « Plus de 280 contrats ont été renouvelés, soit près de 80 % du total, et 200 ont été signés par anticipation. C’est le signe d’une grande reconnaissance », se féli­cite ­le directeur « clients et territoires », Christian ­Buchel, pour qui la gestion commune de la crise sanitaire a même « renforcé la confiance » entre les parties.

