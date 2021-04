La Métropole de Lyon privilégie le sport local et solidaire aux grands clubs

Appel à projets

Publié le 09/04/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Grâce à une réorientation d'une partie du budget qu'elle consacrait au soutien à l'Olympique Lyonnais et autres grands clubs, la Métropole de Lyon vient de lancer un appel à des projets de « sports solidaires ». S'adressant aux structures de proximité, celui-ci vise l'éducation des jeunes et l'inclusion des femmes fragiles par le sport.

Les clubs sportifs amateurs, les associations (y compris celles de clubs professionnels), les MJC, centres sociaux et autres sociétés coopératives du territoire de la Métropole de Lyon ont jusqu’au 28 avril pour répondre à un appel à projets baptisé « Sports solidaires », pour un lancement des actions retenues au 1er septembre 2021. Doté de 200 K€, celui-ci vise à « proposer à la population des actions sportives, vecteurs d’inclusion, de collectif et de tolérance ». Tous les territoires sont visés et pas seulement des quartiers prioritaires de la politique de la ville, « pour une question d’équité », explique Yves Ben Itah, vice-président en charge de la vie associative et des politiques sportives à la Métropole de Lyon.

Répondre à des enjeux locaux

Les projets proposés ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite