Aménagement numérique : les chantiers qui coincent

Aménagement numérique

Publié le 09/04/2021 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : actus experts technique, France

Anticiper la fermeture du réseau cuivre, améliorer la qualité de service des raccordements, développer l'inclusion numérique... Autant de sujets évoqués le 8 avril, lors de la conférence annuelle "Territoires connectés" de l'Arcep, dédiée à l'aménagement numérique du territoire, qui faisait également le point sur le très haut débit fixe et mobile.

Les avancées de la couverture 4G, le déploiement de la 5G, celui de la fibre et la fermeture du réseau cuivre ont été au coeur des débats de la matinée du 8 avril, journée durant laquelle l’ Arcep a organisé à distance sa conférence annuelle « Territoires connectés ». L’occasion de montrer que la crise sanitaire n’a pas empêché les chantiers de déploiement du très haut-débit fixe et mobile de se poursuivre en 2020. L’Arcep détaille toutes ces avancées dans son rapport d’activité, « La régulation au service des territoires connectés » 2021. Le new deal mobile a permis de généraliser la 4G dans 97 à 99 % des cas, zones blanches des centres-bourgs mises à part (80 %, à terminer fin 2022).

En matière de couverture ciblée, 763 premiers sites sont en service en mars 2021 : plus de 2 600 sites sont identifiés par arrêtés, à mettre en service sous deux ans, et 800 sites seront identifiés en 2021 et 2022, puis 600 par an, dans la limite de 5 000 sites par opérateur. Quant aux premiers déploiements 5G, ils ont commencé fin 2020. A l’échelon national, plus de 60 % des locaux sont éligibles au FTTH et plus de 70 % le sont au THD . Soit une couverture à 85 % de la zone très dense, où le rythme a ralenti et où il n’y a pas