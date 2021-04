Odile et les vaches ne font pas bon ménage

Nimby

Publié le 09/04/2021 • Par Pascale Tessier • dans : Régions

À la campagne, il y a des vaches, des chevaux, mais aussi des voisins qui peuvent refuser les fermes et les projets bio, pour peu qu’ils imaginent leur notoriété suffisante pour que leur voix porte plus fort. C’est sans compter sur la pugnacité de ceux qui défendent cette ruralité, collectivités en tête.

Ce n’est pas seulement une énième histoire de rurbains aspirant à une campagne qui ne soit que verdoyante et paisible. À Adainville (Yvelines, 760 hab.), c’est l’histoire des collectivités territoriales qui ont plus d’un atout dans leur manche pour tenter de calmer le jeu. Même si la partie s’annonce ardue.

Voici l’histoire : dans ce sud Yvelines, un couple d’agriculteurs quadras et passionnés, Fabien Le Coïdic et Agathe Guérin, a acquis 45 ha de terres à la Safer pour y installer 26 chevaux et y faire paître 12 vaches pie noir, race bretonne protégée et menacée d’extinction qu’il veut relancer. Un beau projet tout de bio vêtu, pour 300000€ d’acquisition foncière et 700000€ d’urbanisme.

Seulement voilà, à quelques encablures de là, l’éditrice parisienne Odile Jacob et son époux Bernard ...

