La commande publique d’équipements sportifs en berne en 2020

Annus horribilis

Publié le 08/04/2021 • Par David Picot

Entre la crise sanitaire et les élections municipales, la commande publique d’équipements sportifs a fortement chuté en 2020. Sur le terrain, industriels comme élus évoquent une possibilité de rattrapage mais elle ne sera pas liée au plan de relance gouvernemental. Explications.

Moins 39% en volume, moins 25% en valeur : en 2020, le marché des équipements sportifs est à peine sorti des starting-blocks ! Réalisé sous l’égide de l’Union Sport & Cycle, organisation professionnelle du secteur du sport et des loisirs, le baromètre 2020 de la commande publique pour les équipements ludiques et sportifs, met en évidence une « annus horribilis ». Résultat, qu’il s’agisse d’aires de fitness, de pistes de padel-tennis, de gymnases, de courts de tennis, de murs d’escalade, de city stades, des piscine etc., seuls 7 205 équipements sportifs ont été commandés l’an passé. Alors qu’en moyenne plus de 10 000 étaient lancés chaque année, depuis 2012.

Année électorale

En effet, « le recul est extrêmement prononcé », souligne Virgile Caillet, son délégué général. Il dresse deux ...