Travail social

Comment se pratique l’éthique sur le terrain ?

Publié le 08/04/2021 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Un webinaire national organisé par la commission éthique et déontologie du Haut conseil du travail social a réuni les comités éthiques locaux. Leurs acteurs, professionnels ou non, ont rapporté leurs pratiques. Vivante grâce à des ateliers dans les bassins de vie dans le Nord, ou partagée avec les personnes accompagnées en Loire-Atlantique, l’éthique mériterait davantage de temps et de visibilité. Un enjeu qui relève de ‘’l’éthicisation’’ des institutions.

