Les Territoires d’industrie dopés par le plan de relance

Développement économique

Publié le 13/04/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Si le dispositif Territoires d’industrie a permis de bons diagnostics, les projets restaient peu avancés. Le plan de relance les accélère.

Initié en novembre 2018, le programme Territoires d’industrie bénéficie, grâce au plan de relance, de 550 millions d’euros supplémentaires (dont 150 octroyés début mars, succès aidant). Il s’agit de subventions de l’Etat destinées aux collectivités via des appels à projets du ministère de l’Economie.

Le dispositif profite à 148 territoires à forts enjeux industriels et à 500 EPCI. Les 550 millions s’ajoutent donc à une enveloppe initiale de 1,36 milliard d’euros orientée sur quatre axes majeurs (recruter, innover, attirer des projets et simplifier) et finançant tout autant des projets industriels que des démarches territoriales.

« Attention, corrige Nicolas Portier, délégué général de l’ADCF, il y avait des prêts dans ces 1,36 milliard d’euros et on manquait d’argent sur les projets ...