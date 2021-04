« Au-delà de la réglementation, les élus peuvent s’interroger sur les opportunités »

Economie circulaire

Publié le 12/04/2021 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

Député des Bouches-du-Rhône (Libertés et Territoires), François-Michel Lambert préside l’Institut national de l’économie circulaire (Inec), depuis sa création, en 2013. Il regrette le manque de volonté politique pour changer de modèle. Dernier article de notre série sur l'économie circulaire.

Beaucoup des discours tenus aujourd’hui l’étaient déjà à la création de l’Institut national de l’économie circulaire. Pourquoi l’économie a-t-elle tant de difficultés à devenir circulaire ?

Une économie ne va pas se tourner vers des solutions moins rentables si le marché ne l’y encourage pas. Si l’on veut transformer notre modèle, on a besoin de mesures fiscales et réglementaires. On pourrait réduire les taxes qui portent sur l’économie de la fonctionnalité, aller plus loin sur les interdictions du plastique… Notre problème est que l’on préfère continuer à croire que les ressources sont largement disponibles. Or, ce qui était vrai quand on était 500 millions d’Occidentaux à vivre sur les stocks de la planète ne l’est plus.