Déontologie des bibliothécaires : le comité d’éthique veille au grain

Publié le 08/04/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France, Toute l'actu RH

L ’Association des bibliothécaires de France est récemment montée au créneau pour rappeler les principes déontologiques de la profession. Au sein de l’association, le comité d’éthique aide les professionnels à trouver une issue lorsqu'ils sont confrontés à des situations bloquées.

Droit de réponse, envoyé le 16 mars à l’hebdomadaire Marianne ; rappel, le 2 mars, des principes qui régissent l’élaboration des politiques documentaires des équipements de lecture publique … Il y a des périodes comme ça, où l’ Association des bibliothécaires de France (ABF) doit monter au créneau pour marteler les principes de la déontologie professionnelle.

La résurgence erratique de ces épisodes n’est pas nouvelle. En 2009, l’ABF s’est d’ailleurs dotée d’une instance dédiée à ces questions : un comité d’éthique qui a vocation à « examiner toutes les questions qui lui sont soumises par l’ABF sur les faits mettant en cause la qualité et la nature du service public des bibliothèques dans leur mission reconnue de diffusion, de partage et d’animation des connaissances humaines permettant à chaque citoyen de s’épanouir selon son propre choix. » (1)

Déontologie des bibliothécaires : souci constant

Récemment, ce comité a veillé sur l’actualisation du code de déontologie du bibliothécaire, texte de 2003 qui présentait par endroit un vocabulaire obsolète, compte tenu de l’évolution du monde des bibliothèques.

Dans la nouvelle version adoptée en assemblée générale le 16 novembre 2020, le paragraphe consacré aux « groupes de pression » (politiques, religieux, syndicaux etc.)

