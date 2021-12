Les bibliothécaires territoriaux en 10 questions

Cadre d'emplois culturel

Exerçant leurs missions, dans les collectivités locales, dans la spécialité « bibliothèque » ou « documentation », les bibliothécaires territoriaux relèvent de la catégorie A.

01 – Quelle est la structure du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux ?

Relevant de la filière culturelle, les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d’emplois de la catégorie A. Celui-ci comprend désormais deux grades, au lieu d’un seul :

bibliothécaire

et bibliothécaire principal.

02 – Quelles sont les missions des bibliothécaires ?

Les bibliothécaires participent à la constitution, l’organisation, l’enrichissement, l’évaluation et l’exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu’au développement de la lecture publique.

Ils concourent également aux tâches d’animation au sein des établissements où ils sont affectés.

En outre, ces personnels assurent la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l’élaboration, l’exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités et de leurs établissements publics. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés.

Dans les services ou les établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur de bibliothèques ou à diriger l’un des secteurs d’activité de l’établissement.

Notons qu’ils ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l’expertise d’œuvres d’art et d’objets de collection. Il leur est néanmoins permis, par l’autorité territoriale, de procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d’une autorité administrative.

03 – Où les bibliothécaires exercent-ils leurs fonctions ?

Suivant leur formation, les bibliothécaires territoriaux sont affectés dans un service ou dans un établissement correspondant à la spécialité « documentation » ou à la spécialité « bibliothèque ».

En cours de carrière, ils peuvent toutefois demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent. Le changement de spécialité est prononcé par l’autorité territoriale, après avis du président du CNFPT. L’autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l’accomplissement d’un cycle de perfectionnement d’une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.

04 – Comment accéder au cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux ?

Les bibliothécaires territoriaux sont recrutés après inscription sur une liste d’aptitude établie soit à l’issue de concours (externe ou interne), soit au titre de la promotion interne, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience des agents.

05 – Quelles sont les conditions requises pour passer les concours ?

Les concours sont ouverts dans la spécialité « bibliothèque » ou « documentation ». Outre les conditions générales d’accès à la fonction publique (lire l’encadré ci-dessous), les candidats doivent remplir certaines conditions. Ainsi, les candidats au concours externe doivent être titulaires d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études supérieures ou d’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement technologique, figurant sur une liste établie par décret.

Les candidats à un concours de la FPT doivent remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne (ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen),

jouir de leurs droits civiques, ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions,

être en position régulière au regard du service national

et remplir des conditions d’aptitude physique compte tenu des possibilités de compensation d’un éventuel ...

