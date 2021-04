Le déploiement de « bataillons de la prévention » interroge les professionnels

Prévention

Dans la continuité du comité interministériel des villes de janvier, le gouvernement annonce le déploiement des bataillons de la prévention composés de médiateurs sociaux et d’éducateurs de rue. Une annonce saluée par les acteurs qui s’interrogent tout de même sur la mise en œuvre du dispositif et insistent sur l’importance de sa pérennisation.

C’était l’un des engagements pris lors du comité interministériel des villes, le 29 janvier dernier, à Grigny. Le renforcement de la prévention dans les quartiers qui en ont le plus besoin, avec le recrutement de 300 éducateurs spécialisés et 300 médiateurs sociaux. Ceux-ci devront former dans les mois qui viennent les « bataillons de la prévention ». 300 seront mobilisés avant le 14 juillet et les 300 restants avant la fin du mois d’octobre.

Dans un communiqué de presse daté du 2 avril, la ministre déléguée chargée de la Ville, Nadia Hai, a dévoilé les 45 quartiers identifiés pour le déploiement du dispositif selon plusieurs critères. Il s’agit de l’ampleur du quartier (nombre d’habitants et proportion des jeunes), le degré de décrochage scolaire et vis-à-vis de l’emploi, le niveau des ...