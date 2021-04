Cités éducatives : une impossible évaluation ?

Education prioritaire

Publié le 09/04/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

L’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a publié fin février 2021 une note très inquiétante sur la démarche d’évaluation des Cités éducatives. La majorité des territoires peinent à réaliser cette évaluation, par manque de temps, d’expertise et de moyens, questionnant la fiabilité des résultats à venir.

Tana Stromboni, chargée d’études et d’évaluation à l’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a passés au peigne fin 51 protocoles de suivi et d’évaluation des cités éducatives. Sa note publiée fin février 2021, révèle à quel point les territoires manquent d’expérience et de savoir-faire en matière d’évaluation, alors que cela fait deux ans que le label des « cités éducatives » a été lancé.

Les protocoles examinés à la loupe

C’est en 2019 que 80 territoires ont été labellisés « Cités éducatives », auxquels viendront s’ajouter une quarantaine supplémentaires en 2021. Avec les Cités éducatives, le gouvernement a l’ambition de fédérer tous les acteurs des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour en faire « des lieux de réussite républicaine ». Il ...