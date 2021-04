Politiques culturelles

Publié le 07/04/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

L’interpellation du président de la République par les maires des grandes villes et deux infos express dans le secteur du patrimoine au émaillé les deux dernières semaines.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Crise sanitaire

Les maires des grandes villes demandent à Emmanuel Macron une “sortie de crise culturelle”

Dans un courrier adressé au président de la République le 7 avril, France Urbaine, association des élus des grandes villes et des métropoles, réclame au plus vite un “travail de concertation et d’anticipation” pour sortir d’une situation qui « ne peut être supportable que si elle est si elle est assortie de lignes d’avenir ».

Pour les signataires cette démarche doit réunir l’Etat, les professionnels de la culture et les associations représentant les collectivités territoriales. Ils indiquent se mettre à la “ disposition” d’Emmanuel Macron, du gouvernement et des services de l’Etat, pour “construire, avec les acteurs de la culture, une méthodologie et ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne