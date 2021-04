Les régions, moteurs d’une relance responsable ?

[OPINION] Transition écologique

La réussite de la transition écologique dépendra de sa déclinaison dans les territoires. Les régions sont aujourd’hui tenues de préciser leurs engagements et certaines ont décidé de renforcer leur plan d’action en faveur d’une relance économique plus soucieuse de l’environnement.

Cercle de Giverny :

Olivier Bogillot, président de Sanofi France

Romain Mouton, président du Cercle de Giverny (1)

Patricia Savin, présidente de l’association Orée (2)

A la suite de la redéfinition de leurs prérogatives, les régions ont vu leurs compétences en matière de développement économique renforcées. Elles prennent progressivement conscience du potentiel de la RSE , mais celle-ci demeure un levier d’attractivité sous-exploité.

Plateformes régionales

Plusieurs régions ont commencé à s’emparer du sujet dans leur feuille de route et certaines, comme la région Sud (3) et les Pays de la Loire, se démarquent d’ores et déjà par la maturité de leurs réalisations. Si l’on ne peut que se réjouir de cette évolution, cet enjeu crucial mérite d’être mieux intégré dans les nouvelles stratégies de soutien à l’innovation.

A l’échelon régional, il existe plusieurs leviers pour entraîner les entreprises vers la RSE. Le premier étant une démarche partenariale structurée qui permet de fédérer un maximum d’acteurs afin de coconstruire une action cohérente. La création de plateformes régionales est un moyen de rassembler l’ensemble des parties prenantes d’un territoire.

Pour de nombreuses PME, la RSE apparaît comme un sujet important mais qu’il est difficile de s’approprier. C’est pourquoi les actions de sensibilisation représentent un autre axe prioritaire pour convaincre les entreprises de l’intérêt de la RSE et leur montrer comment celle-ci constitue un levier de performance. Il convient aussi de valoriser les entreprises déjà engagées afin d’en faire des références inspirantes. L’accompagnement sur la mise en place des bonnes pratiques doit parachever cette démarche avec, par exemple, la mise à disposition de référentiels libres d’accès.

Marchés publics

Les régions ont aussi un rôle à jouer pour soutenir les porteurs de projet à impact positif et les entreprises souhaitant s’engager dans la transition écologique. Pour inciter à la vertu, les aides directes devraient intégrer des considérations sur la démarche responsable des organisations soutenues, de manière incitative (bonification) ou contraignante (écoconditionnalité). Une place plus importante doit enfin être accordée à la RSE dans les critères d’attribution des marchés publics. Les régions disposent d’un pouvoir à même d’influencer durablement les tissus économiques locaux.

Seule la formalisation de stratégies structurantes permettra de mobiliser tous les acteurs du territoire. Les élections régionales ouvrent une formidable fenêtre d’opportunité politique pour repenser le lien entre développement économique et environnement.