Accueil des enfants, vaccination : les professionnels du funéraire veulent être reconnus prioritaires

Crise sanitaire

Publié le 07/04/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : France

Dans un courrier adressé le 6 avril au Premier ministre, les principaux réseaux publics et privés du secteur funéraire demandent que les professionnels puissent bénéficier des mêmes mesures que l’ensemble des professionnels de la chaîne sanitaire, qu’il s’agisse de l’accès prioritaire à la vaccination ou de la possibilité de faire garder les enfants à l’école.

Au plus fort de la première vague, déjà, ils avaient tiré la sonnette d’alarme au sujet des difficultés d’approvisionnement en masques et en gel, et plus largement sur la reconnaissance des agents sur le terrain.

Un an après, les opérateurs funéraires expriment de nouveau leur mécontentement. Dans un courrier adressé le 6 avril au Premier ministre, les trois grandes fédérations de professionnels – la CPFM qui regroupe les privés, la FFPF qui réunit les PME et l’Union du pôle funéraire public (UPFP), le service public – dressent le constat partagé « que l’administration fait le choix délibéré de tenir les professionnels du funéraire à l’écart des dispositifs de garde nécessaires à la continuité de leurs services. Nos salariés ne peuvent, en même temps, garder leurs enfants et ...

