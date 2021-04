Économie circulaire : sept piliers, sept principes à adopter

Developpement local

Publié le 08/04/2021 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

De l’approvisionnement durable à l’optimisation des procédés de recyclage, l’économie circulaire demande des efforts de sept types. Pour chacun, les collectivités se doivent à la fois d’être exemplaires et de mobiliser habitants et entreprises. Deuxième volet de notre série de quatre articles.

L’économie ­circulaire est un sujet que l’on a souvent tendance à compartimenter alors qu’il faut l’embrasser tout entier. Et éviter ainsi l’­illusion d’avancer plus vite que son voisin dès lors qu’on lance un projet vertueux, mais qui ne change pas radicalement son modèle de développement. Afin de bien comprendre les enjeux, il est utile de décrypter les sept piliers qui portent sur la demande, l’offre et la gestion des déchets, et la façon d’agir.

1. Se questionner sur la durabilité et la disponibilité des matériaux

Se lancer dans l’économie ­circulaire, c’est d’abord se poser des questions que l’on jugeait jusqu’alors sans intérêt, à commencer par la disponibilité et la durabilité des produits que l’on consomme, des ­matériaux extraits ou importés sur le territoire et de l’­impact de ...

