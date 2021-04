L’économie circulaire à pas comptés

Développement local

Publié le 07/04/2021 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

Les ressources limitées de notre planète imposent aux sociétés de prendre un virage à 180 degrés. L’enjeu : instaurer une boucle vertueuse tournant le dos au jetable et donnant une deuxième vie, puis une troisième, aux déchets. Premier article d'une série de quatre sur le thème de l'économie circulaire.

En quelques années, l’économie ­circulaire semble avoir remplacé le désormais désuet « développement durable » dans les discours. Objectif, selon l’expression consacrée, ­réconcilier écologie et économie. Quand il est invoqué pour justifier le moindre projet ayant trait à la valorisation de déchets ou à la production d’énergie de récupération, le concept finit par sonner creux. Attention, toutefois, à ne pas jeter le mantra avec l’eau du bain. Avec ses sept piliers (lire ci-dessous), la démarche d’économie circulaire est concrète, précise, et, surtout, indispensable pour sortir de l’impasse.

Renversement des mauvaises habitudes

« Il y a une obsolescence dont on sait qu’elle est programmée, c’est celle de notre planète. C’est celle d’un modèle dans lequel on extrait, on fabrique, on vend, on ...

