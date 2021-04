Comprendre l’organisation de la justice pour mieux gérer les contentieux

Environnement - Risques

Les maires sont souvent démunis face à l’activité contentieuse de certains administrés, qu’il s’agisse d’un problème de permis de construire, d’urbanisme, de sanction contre un agent municipal, d’immeuble en ruine, de contrat de marché public… Cette fiche n’a pas la prétention de tarir toutes les questions que pourraient se poser les maires. Cependant, elle tente d’apporter des réponses sur l’organisation de la justice en France et les compétences de tel tribunal et de telle cour. Une seconde fiche viendra compléter la présente avec les différents recours et procédures.

Justice