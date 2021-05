Déchèterie sans quai : vers une nouvelle génération d’aménagement de sites

Déchets-nettoiement

Plus de la moitié des déchèteries françaises ont été créées avant 2000. Une partie est aujourd’hui vétuste, que ce soit à cause d’une capacité limitée en nombre de flux, des conditions de sécurité ou d’accueil du public. C’est aussi du fait des quais qui induisent des risques de chutes de hauteur. Certaines collectivités tentent d’aborder le problème en supprimant les quais. Analyse d’un des rares retours d’expériences et réflexion sur ce type de choix, avantages et inconvénients.

Gestion des déchets