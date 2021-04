Mesures sanitaires : une pratique sportive toujours restreinte

Covid-19

Publié le 07/04/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Sur l’espace public, au sein d’équipements couverts ou extérieurs, seul ou en groupe, avec ou sans contact… Avec les nouvelles mesures sanitaires, le gouvernement oscille entre (petites) ouvertures et (nombreuses) restrictions en matière de pratique sportive. Etat des lieux.

« L’activité sportive, considérée comme une nécessité pour le bien-être physique et psychique de chacun, est préservée ». Prise de façon isolée, cette phrase extraite d’un courrier daté du 3 avril dernier, signé Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, pourrait sonner comme une victoire, pour l’ensemble des acteurs du sport français. En ce début de nouveau confinement, la réalité apparait toutefois plus nuancée, même si des avancées sont enregistrées par rapport au confinement de mars à mai 2020, période au cours de laquelle la pratique sportive était limitée dans un rayon de un kilomètre autour du domicile.

La liberté de pratique est désormais totale si… elle est individuelle et en ...

