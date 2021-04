Les villes-santé veulent une meilleure prise en compte de la santé mentale

Santé publique

Publié le 08/04/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : Actu expert santé social, France

© 2020 All Rights Reserved

Le Réseau des villes-santé de l'OMS, qui compte 92 villes et intercommunalités en métropole et outremer, vient d'alerter les pouvoirs publics sur les effets délétères de du contexte sanitaire actuel sur la santé mentale des Français. Ils les appellent à prendre rapidement des mesures pour y répondre.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Un consensus extrêmement fort sur l’urgence et la gravité de la situation » en matière de santé mentale s’est dessiné parmi les membres du Réseau des villes santé de l’OMS lors de leur assemblée générale, le 31 mars, souligne Yannick Nadesan, adjoint à la maire de Rennes, délégué à la santé, et président du réseau. Le contexte sanitaire et les restrictions sociales dont il s’accompagne, provoquent « une vraie souffrance » psychologique, ajoute-t-il.

Dans ces villes-santé, les élus et les agents impliqués dans les contrats de santé et les conseils locaux de santé mentale ont « une surface de contact importante avec les réalités de terrain », remarque l’élu rennais, car ils sont en relation avec les professionnels, les collectifs d’usagers, les ...