« On exonère une partie des plus riches du devoir de solidarité »

Publié le 13/04/2021

Et si les privilégiés en France ne se limitaient pas à la frange des « super-riches » ? C’est la thèse de Louis Maurin, cofondateur et directeur de l’Observatoire des inégalités dans son livre « Encore plus ! Enquête sur ces privilégiés qui n’en ont jamais assez ». Il estime que, pour réellement lutter contre les inégalités, il ne faut pas cibler seulement le revenu des 1 % des Français les plus riches, mais aussi celui des 20 % les plus aisés, « cette France des cadres supérieurs », des « diplômés des bonnes écoles », cette « bourgeoisie économique » à laquelle s’ajoute « une bourgeoisie intellectuelle ».

« A partir de 2 600 euros net seul, ou 3 500 net pour un couple sans enfant, on entre dans la catégorie des riches. Même si ces facteurs sont à nuancer en fonction de l’âge et du lieu de résidence », estime Louis Maurin, cofondateur et directeur de l’Observatoire des inégalités dans son livre « Encore plus ! Enquête sur ces privilégiés qui n’en ont jamais assez » (éd. Plon, février 2021). Fruit de trois décennies d’enquête et d’observation de la société française, cet ouvrage montre comment les revenus des classes aisées ont progressé, alors que ceux des classes moyennes et populaires ont stagné. « Plus de deux millions de personnes vivent en France avec moins de 700 euros par mois selon l’Insee », souligne-t-il. Parmi les explications, Louis Maurin cible « l’échec du système éducatif, le mal-emploi et l’insécurité sociale qui frappe les moins qualifiés ».

Selon lui, l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ; un « coming out inégalitaire pour une partie de la gauche », avec une politique fiscale à sens unique : quasi-suppression de l’impôt sur la fortune, suppression de la taxe d’habitation, baisse des impôts de production… Or, cette indifférence aux inégalités pourrait mener au pouvoir un parti autoritaire. « Le risque n’a jamais été aussi proche », conclut Louis Maurin.

Pourquoi faut-il s’intéresser aux 20 % de la classe aisée plutôt qu’au 1 % des super-riches ?

A viser une partie trop étroite des privilégiés, on se trompe de cible en termes de politiques publiques. Je ne conteste pas la nécessité d’un prélèvement sur les classes les plus privilégiées. Mais c’est tout à fait insuffisant. La gauche fait une erreur en se focalisant sur une toute petite frange de 1 % hyper-riches. C’est une façon, pour les classes aisées, de s’exonérer de leur devoir de solidarité envers les plus pauvres, une forme de démagogie. L’une des explications, c’est le dogme « on ne peut pas augmenter les impôts ».

A partir du moment où on ne peut pas augmenter les impôts, la seule chose que l’on peut faire, c’est taxer les super-riches. Cette idée s’est mise en place progressivement, à partir de François Mitterrand. Puis, on a vu émerger la critique des prélèvements obligatoires trop élevés, le ras-le-bol fiscal, sous François Hollande, et les « gilets jaunes », contre la taxation des carburants des catégories populaires. C’est une victoire idéologique qui s’est diffusée de la droite vers la gauche caviar. Et dans ce lobbying, les sondages ont joué un rôle important.

Le politique est complètement ivre des sondages. C’est une double croyance. Premièrement, la croyance de la valeur du sondage et le manque de recul par rapport à ce que c’est. Si on demande à quelqu’un dans la rue, « êtes-vous pour la baisse les impôts ? », je ne vois pas qui peut répondre non, à part des intellectuels de gauche avec un bac + 8. Mais suivre les sondages n’est pas nécessairement une bonne option. La popularité ne se nourrit pas forcément de la démagogie. Le risque, c’est que la population a l’impression que l’élu n’a pas de conviction. Alors que je suis persuadé qu’une grande partie des Français serait honorée de participer à l’effort collectif de la nation en période de crise.

Qu’a changé le macronisme dans la lutte contre les inégalités ?

Le macronisme a permis à une partie de la gauche inégalitaire, à une bourgeoisie culturelle, de faire son « coming out », de révéler ses préférences en portant un discours sur la compétition, la réussite, le mérite, le conservatisme scolaire… Les Français attendaient une forme de dépassement et finalement, ils ont découvert qu’une partie de la gauche a révélé qu’elle était de droite.

Ce que je critique, c’est le « en même temps ». L’exécutif n’assume pas ses politiques libérales très conservatrices. L’une des thématiques majeures de cette majorité, c’est l’égalité des chances. Mais au lieu de mettre en place une vraie réforme scolaire, de taxer fortement les héritages… ils font tout l’inverse, en favorisant les donations en pleine crise et en baissant les impôts de production. Toutes ces mesures ont profité aux classes les plus aisées. Il s’agit de montants colossaux qui auraient pu permettre de répondre à des besoins sociaux. Cela peut être assimilé à de l’hypocrisie, laquelle nourrit les tensions et est mortifère.

Dans votre livre, vous dénoncez les techniques utilisées par les catégories favorisées pour esquiver la question des inégalités sociales…

Il y a deux techniques. La première « cadre » le débat là où vous le souhaitez, afin de déplacer l’attention, notamment médiatique. L’essentiel, pour les classes favorisées, est que l’on ne s’attaque pas au fonctionnement des systèmes qui produisent les inégalités sociales. En l’occurrence, déplacer celui-ci du terrain des inégalités sociales vers le genre, l’âge, la couleur de peau ou le territoire. Il faut mesurer la dose d’hypocrisie de certaines postures. Le débat sur la question des inégalités de genre au travail occulte très souvent la précarité, dont sont massivement victimes les femmes. Les inégalités dites « territoriales » cachent le plus souvent des inégalités entre les milieux sociaux qui vivent dans la zone dont il est question, rien d’autre.

La seconde technique consiste à rechercher des boucs émissaires. La droite, et de plus en plus souvent la gauche, cible les « assistés » de notre modèle social ou les étrangers. Taper sur les faibles pour essayer de se rapprocher des catégories populaires ne profite qu’à l’extrême droite.

Quelles sont les principales mesures à prendre contre les inégalités ?

Combattre les inégalités, cela fait consensus. Mais depuis vingt ans, la droite comme la gauche n’ont pas été à la hauteur des attentes des Français. La première des priorités, c’est que chacun comprenne que la lutte contre les inégalités commence par soi-même : si chacun se mobilisait contre le racisme, les discours de haine, contre les inégalités… on aurait déjà beaucoup progressé. Certains le font déjà, comme le montre le formidable développement du bénévolat. La deuxième priorité, c’est de développer un revenu minimum sous condition de ressources pour tous, jeunes compris. Le troisième point serait de s’attaquer à la précarité sur le marché du travail. Il y a urgence. Au lieu de le détruire en baissant les allocations chômage, il faut reconstruire de la régulation.

Enfin, une offre de services publics adaptés aux besoins d’aujourd’hui est à prévoir. Ce n’est pas qu’une question de moyens. Comment fait-on pour avoir une école avec davantage d’égalité entre les milieux sociaux ? C’est vrai aussi de la médecine, du logement…

Les élus ont toute leur place dans ces combats. Une partie d’entre eux agissent déjà. Ils ont peut-être l’impression de ne pas avoir les moyens de leur action, mais ils œuvrent pour moderniser leurs services publics et mieux répondre aux besoins, en transgressant les clivages politiques. L’enjeu, c’est la question de l’articulation entre le local et le national, or aujourd’hui, la France est une monarchie, gouvernée par les conseillers de l’Elysée. En face, le danger c’est que les différentes strates de collectivités agissent comme des lobbys, pour leur propre intérêt, plutôt que pour l’intérêt général.

