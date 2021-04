Salaires des aides à domicile : « tout est négociable si l’Etat met plus sur la table »

Finances locales

Publié le 07/04/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : Actu expert santé social, Actu experts finances, France

Le gouvernement a annoncé que les augmentations de salaires dans l'aide à domicile seraient partiellement financées par les départements. Pour Jean-René Lecerf, président du Nord et de la commission « Finances locales » de l'ADF, tous les territoires ne pourront le faire.

Le gouvernement a annoncé des augmentations de salaires substantielles pour les aide à domicile du secteur privé non lucratif, expliquant au passage que les départements devraient financer une partie de la mesure. Comment l’avez-vous pris ?

Sur le fonds, l’augmentation des personnels des SAAD, on ne peut qu’être d’accord. D’ailleurs, ces personnels ont déjà été l’objet des « primes Covid » les plus importantes. Dans le Nord, nous avons aussi passé le taux horaire de l’aide à domicile de 21 à 22€. Cela peut paraître peu, mais au total cela représente 10 millions d’euros supplémentaire par an.

Et sur la partie financement ?

Concernant le financement, tout est négociable si l’Etat met plus sur la table… Avec ...